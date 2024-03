Mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer está sendo pavimentado pela Prefeitura

A Prefeitura de Rio Negro está realizando obras de pavimentação asfáltica em mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer, no Passo do Valo.

Nesta terça-feira o prefeito, juntamente com o secretário municipal de obra, esteve no local para verificar o andamento das obras de infraestrutura que beneficiam direta e indiretamente centenas de habitantes, entre residências e comércios. A execução do projeto visa criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança ao pedestre.

A Prefeitura investe constantemente em obras públicas. Outras ruas já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve. A atual gestão pública já realizou a pavimentação de outros trechos da Rua Ignácio Schelbauer que faz o importante ligamento da área urbana com o interior do município. Atualmente uma área de 1745,05 m² será pavimentada nesta importante rua.