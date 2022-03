Marquito do SBT e suas personagens se apresentam em Rio Negro nesta sexta-feira (11)

#FicaaDica √Č importante comprar de forma antecipada os ingressos. J√° foram vendidos bastante ingressos para o Show do Marquito. A ocupa√ß√£o m√°xima do circo pode ser atingida e na hora pode n√£o ter mais ingressos dispon√≠veis.

O fabuloso Circo Romanos ‚Äď o mais alegre do Brasil ‚Äď est√° em Rio Negro com espet√°culo completo do circo e diversas atra√ß√Ķes infantis. Ele est√° armado na Rua Severo de Almeida, pr√≥ximo da rodovi√°ria, no bairro Campo do Gado.

Nesta sexta-feira ter√° apresenta√ß√£o √ļnica com o Marquito do Programa do Ratinho (SBT) e suas personagens. O show ter√° in√≠cio √†s 20h30.

S√£o diversas atra√ß√Ķes para voc√™ e sua fam√≠lia. Prestigie!

Hor√°rios:

S√°bado: 18h e 20h30

Domingo: 17h e 20h30

Demais dias: 20h30

DIVERSÃO COM SEGURANÇA

O circo segue todos os protocolos de seguran√ßa contra a Covid-19. Ao visitar o local √© preciso respeitar as marca√ß√Ķes de distanciamento e utilizar m√°scara em todos os setores.