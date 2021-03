Medidas de combate a Covid-19 em Rio Negro

Desde a última sexta-feira, 26 de fevereiro, as medidas para combater a disseminação da Covid-19 no município de Rio Negro foram intensificadas, a exemplo de toda a região Sul do país.

O motivo é o crescimento no número de novos casos da doença, principalmente em situação grave. Fevereiro foi o mês com maior número de óbitos em Rio Negro desde o início da pandemia. Ao total, foram 15 dos 33 registrados. O Governo do Estado anunciou que já registra falta de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual cenário, com iminência de um colapso na rede pública e privada de saúde. Em resposta a esses fatos o poder público Estadual e Municipal editou novas medidas, mais duras, para redução no avanço da doença.

Considerando as especificidades do município, serão adotadas as seguintes medidas, conforme Decreto nº 024/2021 e 025/2021: durante os próximos dias haverá restrição da circulação de pessoas em espaços e vias públicas das 20h às 5h. As aulas presenciais estão suspensas na rede pública e privada até dia 08 de março. Parques, praças e espaços públicos permanecerão fechados. É proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos ou coletivos no período das 20h às 5h. Bares, casas noturnas e de espetáculos ficam fechados. As demais atividades consideradas não essenciais fecham aos finais de semana, podendo operar de segunda a sexta-feira, respeitando o horário limite de circulação de pessoas e medidas preventivas. Estabelecimentos que oferecem consumo de alimentação e bebidas devem atender apenas através de entrega ou retirada no balcão. Os serviços considerados essenciais permanecem em funcionamento, respeitando as orientações da Saúde quanto à higienização, limite de capacidade, distanciamento entre pessoas e uso obrigatório de máscara. Eventos de qualquer natureza estão proibidos.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro está aberta ao diálogo com os diversos setores da economia a fim de minimizar os impactos causados pelas medidas. Neste momento em que vivenciamos um cenário epidemiológico bastante grave, contamos com a conscientização de todos para que não haja aglomerações: evite sair de casa, não faça visitas ou reuniões, busque horários alternativos para fazer suas compras, use corretamente a máscara, faça a higienização frequente das mãos, respeite o distanciamento em filas e espaços coletivos. Proteja a vida.

