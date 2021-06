Memorial do Imigrante de Luxemburgo será criado em Rio Negro

A cidade de Rio Negro-PR terá o “Memorial do Imigrante de Luxemburgo”, que tem por finalidade a preservação e a pesquisa dos dados relacionados aos imigrantes de Luxemburgo no município, sua conservação e restauro, bem como o estudo e divulgação de suas tradições, usos e costumes.

O Decreto nº 83/2021 foi publicado nesta semana detalhando o projeto. Leia na íntegra abaixo.

O Oficio nº 082/2021 da Prefeitura de Rio Negro foi enviado ao senhor Cícero Jaime Bley Jr, Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo do Paraná (CCBRALUX), informando que o município recebeu a proposição da Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo do Paraná (CCBRALUX) sobre a revitalização da área outrora reconhecida como “Parque Bley” como parte integrante do Projeto Parque Linear.

O Projeto Parque Linear configura-se como uma linha de terras que acompanha as margens do rio Negro na área urbana de nosso município, cujos objetivos estão relacionados com a preservação das margens do referido rio, aliado as locais de lazer e convivência para a população.

O ofício ressalta que o município de Rio Negro somará esforços junto a CCBRALUX para a realização do “Memorial de Luxemburgo”, em primeiro momento a ser estabelecido nas proximidades de onde um dia foi o “Parque Bley”.

Tal Memorial será um marco histórico e cultural de Rio Negro e região, tendo em vista os municípios adjacentes, sejam eles paranaenses ou catarinenses, cuja história está intimamente ligada à saga dos imigrantes pioneiros.

HISTÓRIA

Em 30 de novembro de 1828, no bergantim americano Otter partiram do porto de Santos-SP as primeiras 20 famílias destinadas à colonização de Rio Negro. Dezenove delas chegaram ao destino em 06 de fevereiro de 1829. Entre as famílias estava Nicolau Bley e sua mulher Margarida Bley, que eram de origem luxemburguesa.

Leia mais no livro Rio Negro 150 Anos de Ever Lisboa: www.everlisboa.com.br/rionegro150anos

Leia o Decreto na íntegra:

DECRETO Nº 83/2021

Dispõe sobre a criação do Memorial do Imigrante de Luxemburgo, no município de Rio Negro, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que a população de Rio Negro, é constituída em grande parte por imigrantes de várias nacionalidades, e que parte desses imigrantes descendem de famílias que vieram de Luxemburgo e ajudaram a formar parte fundamental da força de trabalho deste município e que seus antepassados deixaram um legado de excelência;

Considerando a reconhecida importância desses imigrantes na cultura de nosso Município, Estado e País;

Considerando o objetivo fundamental de integração permanente dos imigrantes com sua época e sua história, e sua interação com a população em geral;

Considerando, finalmente, a necessidade de preservar a memória do Imigrante de Luxemburgo, é adequado e necessário a criação de um espaço para realização de atividades multiculturais, voltadas a toda população, aos imigrantes e seus descendentes, e que darão a nossa sociedade a possibilidade do conhecimento e preservação da história brasileira,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado no município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o “Memorial do Imigrante de Luxemburgo”, no local conhecido como Parque Bley.

Parágrafo único. O “Memorial do Imigrante de Luxemburgo” terá sua futura sede à Avenida Francisca de Almeida, no bairro Vila Paraná, nesta cidade.

Art. 2º O “Memorial do Imigrante de Luxemburgo” tem por finalidade a preservação e a pesquisa dos dados relacionados ao imigrante de Luxemburgo no município de Rio Negro, sua conservação e restauro, bem como o estudo e divulgação de suas tradições, usos e costumes.

Art. 3º A composição do “Memorial do Imigrante de Luxemburgo”, bem como as atribuições da unidade que o compõe e as competências de seus dirigentes serão definidas em DECRETO específico.

Art. 4º O município poderá realizar convênios com o País Luxemburgo e suas cidades, Consulado, Associação de Imigrantes e de Famílias de imigrantes de Luxemburgo e demais entidades relacionadas com a causa de imigração de Luxemburgo.

Art. 5º Declara de interesse público, para preservação da memória e fins de instalação do “Memorial do Imigrante de Luxemburgo”, a seguinte área pertencente ao Município, objeto da matrícula nº 0773 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com a descrição que segue: Uma casa de madeira para moradia, coberta com telhas de barro, sob nº 904, e o terreno dessa edificação com a área de 592,50m2, correspondente / ao lote nº 23 da quadra nº 5, da planta particular Vila Paraná, sito nesta cidade à Av. Francisca de Almeida, lado par, onde mede 15,00 metros de frente / para a avenida, limitando-se ao lado direito com o lote nº 22, na extensão de 39,00 metros, no lado esquerdo na extensão de 38,00 metros, limita com o / lote nº 24 e finalmente nos fundos na extensão de 15,00 metros limita-se com o lote nº 18, todos da mesma quadra e planta. Com demais características constantes do registro imobiliário.

Art. 6º Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 09 de junho de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

PREFEITO MUNICIPAL

