Ministério aprova instalação do Complexo Municipal da Saúde no prédio da UPA de Rio Negro

Segundo a Secretaria de Saúde o prédio passará por adaptações que foram aprovadas pelo Ministério, e dentro de 70 dias as atividades do complexo devem ser iniciadas

Rio Negro recebeu a aprovação do Ministério da Saúde para instalação do Complexo Municipal da Saúde – Centro de Especialidades ‘José Krajewski’ no prédio construído para abrigar a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. A notícia chegou nesta semana para o município.

Segundo a Secretaria de Saúde o prédio passará por adaptações que foram aprovadas pelo Ministério, e dentro de 70 dias as atividades do complexo devem ser iniciadas.

A decisão para a instalação do Complexo de Saúde no prédio construído para abrigar a UPA foi tomada após a realização de cinco audiências públicas em diferentes comunidades do município, onde a população decidiu pela criação do Complexo da Saúde – Centro de Especialidades ‘José Krajewski’ que contará com Farmácia 24 horas, Laboratório Municipal, Base Descentralizado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, entre outros serviços.

O PRÉDIO

O prédio com 1.400 m² fica ao lado do Hospital Bom Jesus, e teve sua obra iniciada em 2011 para abrigar uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA de porte 1 que atenderia outras cidades além de Rio Negro. Consumiu em sua construção mais de R$ 2,7 milhões – R$ 1.050.000,00 do Governo Federal e R$ 1.702.701,00 de recursos próprios do município. E, agora passará por novas obras de adaptação para adaptações do espaço interno.