Moradores do bairro Bom Jesus em Rio Negro vão ao MP contra a cobrança do asfalto

O sonho de ter a rua asfaltada se transformou em pesadelo para os moradores das ruas Antônio Barbosa de Arruda, João Nepomuceno Camargo Madeira, Jorge Wiesenthal, Manoel Pereira da Cunha, Mathias Augusto Bohn, Nautilio Kuhl, Teodoro Baggio e Walter Weber, no bairro Bom Jesus.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após dois anos das ruas serem pavimentadas os moradores receberam a conta e terão que pagar pelo asfalto. Foram oficializados pela Prefeitura de Rio Negro solicitando o comparecimento de todos no Paço Municipal, sob risco de serem inscritos na dívida ativa do município, com possibilidade de cobrança judicial com multa.

Existe casos onde o morador vai pagar a dívida em 84 vezes de R$ 320,00, um total de R$ 26.880,00. Moradores que tem suas residências em esquina vão pagar um valor maior ainda.

Os moradores alegam que não foram consultados e em nenhum momento foram avisados que o asfalto seria cobrado. “Nenhuma reunião ou assembleia foi feito avisando como funcionária a pavimentação das ruas”, comentou um dos moradores de uma das ruas.

Segundo eles a Prefeitura diz que a cobrança é legal já que foi aprovada e autorizada pelos vereadores através de projeto de lei, situação que eles não concordam.

Descontentes contam que irão tomar todas as medidas necessárias para que a cobrança seja revertida. Querem uma audiência pública para que a Prefeitura explique detalhadamente como foi o procedimento para o asfaltamento das ruas e uma prestação de contas do serviço prestado. Além de levar o caso para o conhecimento do Ministério Público Estadual.