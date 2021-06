Moradores do bairro Seminário relatam envenenamento constante de cães

Compartilhar no Facebook

O envenenamento de cães no bairro Seminário, em Rio Negro, é constante, de acordo com moradores que entraram em contato com o Click Riomafra.

Nesta quarta-feira (16), uma moradora do bairro fez uma publicação de tristeza, revolta e alerta nas redes sociais: “Olha pessoal moro aqui no seminário perto da associação de moradores, meu cachorro só vivia em casa, hoje ele fugiu não deu meia hora fui atrás dele tinham dado veneno, cuidado com os animais de vocês não deixem solto, que maldade isso não se faz”.

CRIME

Envenenar animais é crime e dá cadeia!

Em 2020 foi sancionada a Lei Sansão que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos. O criminoso será investigado e não mais liberado após a assinatura de um termo circunstanciado, como ocorria antes. Além disso, quem maltratar cães e gatos passará a ter, também, registro de antecedente criminal e, se houver flagrante, o agressor é levado para a prisão.

A venda de Aldicarbe (chumbinho) é ilegal e é classificada como crime contra a saúde pública e está prevista também no Artigo 274 do Código Penal Brasileiro, que prevê ao infrator pena de 10 a 15 anos de prisão, além de aplicação de multa. Quem souber de algum estabelecimento comercial que venda esta substância pode, deve e tem o dever de denunciar.

DENUNCIE

Denunciar maus tratos, envenenamento ou abandono de animais é a única forma de dar o verdadeiro valor aos direitos dos bichinhos e contribuir para diminuir a irresponsabilidade e a impunidade.

Confirmado o crime, colha evidências (podem ser fotos ou vídeos) e testemunhos que comprovem a situação e compareça à delegacia mais próxima de sua casa para lavrar um Termo Circunstanciado, citando o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98). É possível registrar a denunciar mantendo o anonimato.

SINTOMAS DE CACHORRO ENVENENADO

Caso o pet tenha ingerido qualquer substância venenosa, quanto antes você agir, melhor será a recuperação dele. Por isso, é importante reconhecer os sintomas de envenenamento, como:

Vômito;

Falta de apetite;

Diarreia;

Salivação excessiva;

Prostração;

Incoordenação,

Dificuldade respiratória.

Em quadros mais avançados, o envenenamento pode levar até mesmo a uma parada cardiorrespiratória. Sendo assim, em caso de suspeita, não perca tempo! Leve o cachorro o quanto antes para uma clínica veterinária de pronto atendimento, principalmente se ele for filhotinho.

RECUPERAÇÃO DE CACHORRO ENVENENADO: O QUE FAZER?

Ao suspeitar que seu cachorro ingeriu alguma substância prejudicial, é importante tentar localizar, com agilidade, qual foi a possível causa do envenenamento. Isso porque o tratamento varia entre as causas da intoxicação.

Portanto, tente verificar se o cachorro teve acesso a alguma planta, se mexeu no lixo, etc. Caso o pet esteja vomitando, levar uma amostra do vômito também pode ajudar o veterinário a descobrir a causa do problema e chegar ao melhor tratamento.