Moto Amigos Servagens realiza ação Natal Solidário em Riomafra

No último domingo (20), o Moto Amigos Servagens realizou seu primeiro Natal Solidário.

Os integrantes se uniram com amigos e fizeram a entrega de diversas cestas básicas para famílias carentes, além de brinquedos, doces e roupas para as crianças. O passeio por Riomafra contou com várias motos, carros e claro o Papai Noel que fez a alegria da criançada.

“Agradecemos a ajuda de todos os envolvidos pela parceria nesta linda campanha de solidariedade ao próximo, pudemos ajudar famílias, crianças e marcamos presença na Casa de Passagem em Mafra também, deixando um pouco de alegria por lá. O Moto Amigos Servagens deseja a todos um feliz Natal e um próspero e abençoado Ano Novo!”