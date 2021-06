MP poderá responsabilizar Prefeitura de Rio Negro se não seguir o cronograma estadual de vacinação da covid-19

Vacinação contra a covid-19 em Rio Negro está lenta. O município já está com quase 5 mil casos e 77 óbitos

Com 31.274 habitantes o município aplicou a 1ª dose em 8.794 pessoas (28,12% da população) e a 2ª dose em 2.644 pessoas (8,45% da população). Entre os 399 municípios paranaenses Rio Negro ocupa a posição 324 na aplicação da 1ª dose e a posição 370 na 2ª dose

A vacinação contra a Covid-19 em Rio Negro anda em passos lentos. Na última sexta-feira (11) o município anunciou a aplicação da 1ª dose para o público de 59 anos, junto com outros grupos prioritários e, no sábado (12) para o público de 58 anos.

Segundo dados do governo do estado o município já aplicou a 1ª dose em 8.794 pessoas (28,12% da população) e a 2ª dose em 2.644 pessoas (8,45% da população). Rio Negro tem uma população de 31.274 habitantes.

No ranking da Vacinação contra a Covid-19 no Paraná, entre os 399 municípios, Rio Negro ocupa a posição 324 na aplicação da 1ª dose e a posição 370 na 2ª dose.

As 10 cidades que mais aplicaram a 1ª dose são:

São Jorge D’Oeste – 62,48% da população (3.447 doses) Paranaguá – 61,52% da população (86.421 doses) Pontal do Paraná – 55,35% da população (11.579 doses) Guaraqueçaba – 54,50% da população (4.290 doses) Maringá – 54,14% da população (193.313 doses) Diamante do Norte – 53,82% da população (1.889 doses) Ourizona – 51,98% da população (1.757 doses) Rio Bom – 51,74% da população (1.725 doses) Kalore – 51,51% da população (2.321 doses) Anahy – 50,80% da população (1.460 doses)

As 10 cidades que mais aplicaram a 2ª dose são:

Diamante do Norte – 21,51% da população (755 doses) Maringá – 21,07% da população (75.239 doses) São Jorge D’Oeste – 20,36% da população (1.123 doses) Terra Roxa – 20,01% da população (3.353 doses) Capanema – 19,98% da população (2.991 doses) Miraselva – 19,23% da população (358 doses) Tamarana – 18,92% da população (2.320 doses) Nova Santa Bárbara – 18,65% da população (729 doses) Rio Bom – 18,21% da população (607 doses) Manoel Ribas – 17,59% da população (2.316 doses)

As 10 cidades que menos aplicaram a 1ª dose são:

Cruz Machado – 21,26% da população (3.835 doses) Mariluz – 21,13% da população (2.160 doses) Coronel Domingos Soares – 20,97% da população (1.518 doses) Mandaguaçu – 20,94% da população (4.142 doses) Rio Branco do Sul – 20,81% da população (6.377 doses) Almirante Tamandaré – 20,80% da população (21.464 doses) Piraquara – 20,38% da população (18.998 doses) Campo do Tenente – 19,45% da população (1.386 doses) Diamante do Sul – 16,15% da população (812 doses) Tunas do Paraná – 15,66% da população (980 doses)

As 10 cidades que menos aplicaram a 2ª dose são:

Piên – 7,48% da população (841 doses) Reserva – 7,46% da população (1.877 doses) Sengés – 7,36% da população (1.355 doses) Almirante Tamandaré – 7,31% da população (7.547 doses) Porto Barreiro – 7,29% da população (267 doses) Colombo – 7,08% da população (15.086 doses) Diamante do Sul – 6,62% da população (333 doses) Rio Branco do Sul – 6,54% da população (2.004 doses) Campo do Tenente – 6,09% da população (434 doses) Tunas do Paraná – 5,58% da população (349 doses)

O Paraná já aplicou a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em 33,39% da sua população (3.487.926 doses) e a 2ª dose em 12,37% da população (1.291.786 doses).

O ranking estadual pode ser acompanhado pelo site: www.coronavirus.pr.gov.br/vacinacao-ranking#

Os dados foram retirados do site e atualizados no dia 17 (quinta-feira) às 17h50.

Ministério Público

Nesta quarta-feira (16) os prefeitos de Rio Negro, Campo do Tenente e Piên, juntamente com seus secretários de Saúde, participaram de uma reunião virtual com o Ministério Público do Paraná – MP-PR para buscarem ações conjuntas para solucionar a distribuição desigual de vacinas.

Segundo o MP-PR municípios que não estão seguindo o cronograma estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde poderão responder por seus atos.

