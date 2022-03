Município de Rio Negro adota o piso nacional da Educação Básica

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, anunciou nesta sexta-feira, 25, que o Município adotará o piso nacional dos professores da rede pública da Educação Básica já no próximo mês de abril.

A decisão acompanha a portaria nº 67/2022 do Ministério da Educação. Assim, a partir do próximo mês os professores da rede receberão um reajuste salarial de 33,24%, redefinindo o salário inicial para R$ 3.845,63.

Importante destacar que Rio Negro sempre acompanhou o piso nacional e que a aplicação da nova norma é possível devido a saúde financeira do município e controle de gastos com pessoal. Acompanhando todo o setor público municipal, os profissionais da categoria já receberam, em janeiro, um reajuste de 10,22%. “Fico imensamente alegre em fazer esse comunicado. Como professor, sei dos desafios da categoria e da importância de uma remuneração adequada. Somos um município responsável financeiramente, o que nos permite essa pronta resposta. Nossa educação sempre nos orgulhou, nos trouxe grandes resultados e hoje podemos celebrar essa conquista com a valorização dos nossos profissionais”, afirmou o prefeito.

A decisão da Administração Municipal aguardou parecer jurídico favorável devido a complexidade do tema e diversas interpretações da legislação que rege a mudança. O complemento do piso dos meses de janeiro, fevereiro e março deve ocorrer nos meses de julho, agosto e setembro, respectivamente.

O Município também criou uma Comissão de Estudos que dentro de 180 dias irá reestruturar o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Esta Comissão foi eleita pelos professores de cada unidade escolar.

