Município de Rio Negro firma convênio com a Faculdade IPPEO

Especialidade de Buco Maxilo Facial será ofertada na rede pública municipal

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Saúde, assinou nesta semana, convênio de cooperação com a Faculdade IPPEO. Com esta ação, os alunos do curso de especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial estarão atendendo a população rio-negrense. O município passa a oferecer atendimento odontológico de especialidade, gratuitamente, sem que haja deslocamento de moradores para outras cidades.

Os atendimentos serão realizados no Complexo de Saúde Oscar Koster. Também serão ofertados procedimentos de cirurgia oral menor, como: extração de dentes do siso, dentes inclusos, remoção de lesão de boca, acompanhamento dos pacientes no pós-operatório. Esses procedimentos serão realizados nas dependências do ESF Synésio de Almeida Becker, em dias pré-programados e com horários agendados.

Os alunos do curso são profissionais cirurgiões dentistas formados. Eles serão acompanhados pelo coordenador da especialidade na Faculdade IPPEO, professor Dr. Eugênio Esteves Costa. O curso de especialização conta com alunos de todo o país, que farão seus estágios curriculares aqui no município.

A ação também contempla atendimento a pacientes com necessidades especiais. Esses atendimentos serão realizados com os alunos da Escola Municipal Tia Apolônia e, em caso de necessidade, encaminhamentos para a atenção hospitalar, que será toda ofertada pelos profissionais.

