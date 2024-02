Município de Rio Negro paga o piso nacional da educação básica

Compartilhar no Facebook

O prefeito James Karson Valério anunciou que o município de Rio Negro pagará nesta quarta-feira o reajuste do piso do magistério para o exercício de 2024, de acordo com a Portaria nº 161/2024.

A decisão já havia sido compartilhada no início deste mês durante a realização da Semana Pedagógica, que teve a presença de todos os professores da rede municipal de ensino. Neste mês de fevereiro também está sendo pago o retroativo do mês de janeiro de 2024 a todos os profissionais do magistério.

A professora e secretária municipal de educação, Jussara do Rocio Heide, destacou a importância da atualização salarial para os profissionais da educação: “O compromisso é de garantir o justo reconhecimento da dedicação e talento dos educadores”.

É importante ressaltar que Rio Negro sempre acompanhou o piso nacional e que a aplicação do piso do magistério é possível por conta da excelente gestão financeira que o município tem feito, deixando todas as contas da Prefeitura pagas em dia, mantendo assim uma boa saúde financeira.