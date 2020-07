Musa do Brasileirão: rionegrense Patricia Fortunato participa do concurso

A modelo Patricia Fortunato, 35 anos de idade e moradora na cidade de Rio Negro-PR, está participando do concurso Musa do Brasileirão representando o Club Athletico Paranaense. Ela conta com a torcida de todos os riomafrenses.

Em 2020 o Musa do Brasileirão entra em sua décima edição e as modelos que participam do concurso tem cada vez mais exposição na mídia, conseguindo espaços na TV, capas de revistas, destaques em sites e jornais de todo o país.

A primeira etapa consiste na divulgação e avaliação das candidatas para escolhida das musas que representarão cada um dos times. A organização do concurso vai avaliar e escolherá, a seu critério, as representantes de cada time entre todas as inscritas. As candidatas escolhidas receberão o título de Musas de 2020 (uma para cada time). São levados em conta critérios como participação, desinibição, atitude, pró-atividade, talento, divulgação, beleza e etc.

O resultado será divulgado no mês de outubro e as musas escolhidas para representar seus times receberão a faixa e o figurino oficial do concurso, e realizarão um ensaio fotográfico profissional, que será feito em São Paulo.

Em data a ser definida, será realizado em São Paulo o desfile de apresentação das Musas do Brasileirão 2020. Participarão do desfile apenas as musas dos times, eleitas na primeira etapa.

As musas escolhidas assinarão um contrato de divulgação, pelo período de um ano, com a Agência Luxxus.

Confira o perfil de Patricia Fortunato no site do concurso: https://www.musadobrasileirao.com/candidata/patricia.fortunato/

