Não existem casos confirmados de coronavírus em Rio Negro e Mafra

Tanto Mafra quanto Rio Negro estão divulgando diariamente um boletim informativo referente ao Covid-19. A informação vem com os números de atendimentos, pacientes monitorados (Mafra), casos suspeitos, casos descartados e casos confirmados.

Até às 16h de ontem em Mafra foram realizados 525 atendimentos via telefone e WhatsApp; 39 monitoramentos de pessoas, sendo 14 já encerrados; 1 caso suspeito; 1 caso descartado; e 0 casos confirmados.

A Prefeitura de Mafra reitera que não existe caso confirmado de coronavírus (COVID-19) em Mafra e que o caso suspeito, para ser descartado ou confirmado, precisa do resultado do exame realizado pelo LACEN-Florianópolis. Independentemente dos resultados, todos os casos sintomático-respiratórios estão sendo tratados.

Em Rio Negro já foram realizados 92 atendimentos; 9 casos suspeitos; 1 caso descartado; e 0 caso confirmado. Nos casos suspeitos foram recolhidas amostras e encaminhadas para analise, após passará a contar como descartado ou confirmado.

A Prefeitura de Rio Negro informa que o atendimento aos casos de síndromes gripais estão sendo centralizados na Unidade Básica de Saúde – UBS vereador Irajá Martins, na praça Santo Ângelo na Vila Militar, ao lado do ginásio de esportes prefeito José Muller.

RIO NEGRO EDITA DECRETO

Na manhã desta sexta-feira (20) a administração municipal de Rio Negro baixou o decreto municipal nº 025/2020, semelhante ao de Mafra, determinando que ficam suspensas as atividades privadas não essências (academias, comércio, atividades religiosas, esportiva e culturais, assim como restaurantes, hotéis, bares, lanchonetes, entre outros).

Farmácias, açougues, supermercados, padarias (suspenso o serviço de lanchonete), restaurantes (somente serviços delivery), postos de combustíveis, agropecuárias e veterinárias podem exercer suas atividades.

Serviços privados considerados essências, como abastecimento de água, coleta de lixo, fornecimento de energia e dados (internet), e os ligados a saúde também poderão manter suas atividades.

Grande parte do comércio rio-negrense, antes de sair o decreto municipal, já estava fechado acompanhando as lojas de Mafra e o apelo feito pelas autoridades junto com o presidente da ACIRN na tarde desta quinta-feira (19).

SALA DE INFORMAÇÃO

Desde o início da crise Mafra vem mantendo a Sala de Informação Covid-19 com o objetivo de informar a população sobre as diretrizes que devem ser tomadas quanto à situação do coronavírus. Com atendimento das 7h30min às 22h todos os dias da semana, o cidadão liga diretamente ou comunica-se via whatsapp, onde é atendido por um atendente profissional da saúde, para responder às dúvidas quanto ao coronavírus, bem como, conforme relato do seu estado de saúde, ser direcionado para: a unidade de saúde mais próxima, manter-se em casa; se dirigir até a unidade COVID-19 (espaço montado junto á UPA especializado para atendimento a casos suspeitos da doença).

PM MONTA BLOQUEIO

A Polícia Militar de Mafra com o apoio da Cidasc montou uma barreira – interdição de trânsito – na saída da ponte Rodrigo Ajace, na praça Hercílio Luz, para veículos de transporte coletivo públicos e privados vindos do Paraná. Veículos de passeio – carro e motos – podem circular normalmente.

A PM também alerta que encontros de pessoas em lugares públicos como: praças, parques estão proibidos.

INDÚSTRIAS TAMBÉM ADEREM A QUARENTENA

Algumas indústrias – Souza Cruz em Rio Negro e Kromberg & Schubert em Mafra – suspenderam temporariamente suas produções e atividades. Outras ainda estudam a possibilidade de suspensão.

No meio da safra (compra) e do processamento do tabaco a Souza Cruz comunicou seus colaboradores da suspensão durante o dia de ontem. A empresa deve retomar as atividades a partir do dia 1º de abril. Em nota explicou que a decisão é devido à alta concentração de colaboradores sazonais e produtores em suas unidades (Santa Cruz do Sul/RS, Rio Negro/PR e Timbó/SC), e também por seguir os decretos e recomendações das autoridades dos estados do Sul do País.

A Kromberg & Schubert também informou ontem seus funcionários da paralisação. As paradas dos dias 23, 24 e 25 serão descontadas em feriados futuros. A partir do dia 26 (quinta-feira) iniciara as férias coletivas até o dia 12 de abril. O retorno da produção está previsto para dia 13.

EVENTOS CANCELADOS

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro seguindo a determinação do decreto municipal cancelou os seguintes eventos:

– Feira de Páscoa de Rio Negro;

– Encenação da Paixão de Cristo;

– A Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário será adiada, ainda sem data definida;

As oficinas culturais serão adiadas, assim como estão suspensas as visitas a Biblioteca Pública e ao Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs.

O parque eco turístico municipal São Luis de Tolosa, espaços culturais e seus anexos estarão fechados para visita por tempo indeterminado.

SANTA CATARINA

Nesta quinta-feira (19) o Governo de Santa Catarina anunciou que as divisas do estado seriam fechadas para circulação de transportes coletivos e proibindo o agrupamento e a permanência de pessoas em espaços públicos, como praças, parques e praias em todo o território catarinense.

A medida é mais uma para tentar conter propagação do vírus no estado, onde na região sul o governo já considera que existe transmissão comunitária.

Até o fechamento desta edição o total de casos confirmados em toda a Santa Catarina eram de 28 (Florianópolis – 8, Braço do Norte – 4, Balneário Camboriú – 4, Rancho Queimado – 2, Joinville – 2, Tubarão – 2, São José – 1, Cricíuma – 1, Pomerode – 1, Jaraguá do Sul – 1, Imbituba – 1 e Itajai – 1).

PARANÁ

O governo do estado publicou diversos decretos com medidas restritivas nesta semana para evitar aglomerações e conter os avanços do novo coronavírus (Covid-19) no Paraná

Academias e shopping centers devem ficar fechados por tempo indeterminado. Para bares e restaurantes há uma recomendação para fechamento destes estabelecimentos até a meia-noite. O documento orienta para a necessidade de intensificação da higienização de áreas comuns, além de alertar para a separação entre os clientes de, no mínimo, um metro de distância.

Suspensão das aulas da rede pública e privada.

Restrição para a entrada e circulação de ônibus interestaduais vindos de qualquer estado ou do Distrito Federal. A medida passou a valer nesta sexta-feira (20). A suspensão vale inicialmente por 14 dias, mas pode ser prorrogada.

Estão suspensos, por tempo indeterminado, os eventos promovidos pelo Estado que reúnam público acima de 50 pessoas. Há recomendação para que eventos privados e/ou estabelecimentos privados sigam essa orientação. Em relação a igrejas e clubes sociais, a recomendação é a mesma.

No Paraná, conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde de ontem, o estado tem 36 casos confirmados, 202 suspeitas em investigação. Outras 137 suspeitas foram descartadas. As cidades com casos do Covid-19 confirmados são: Curitiba (27), Londrina (3), Cianorte (2), Campo Largo (1), Foz do Iguaçu (1), Maringá (1) e Guaíra (1).

CUIDADO FAKE NEWS

Como não podia ser diferente, muitas notícias falsas, as chamadas Fake News, estão circulando nas redes sociais. Situação que atrapalha e causa ainda mais apreensão ou até medo na população.

Cuidado com o que você lê, escuta ou assiste principalmente em seu Whatsapp. Confirme a informação antes de compartilhar, na dúvida não compartilhe.

Busque informações nos canais oficias de divulgação (redes sociais das prefeituras: Facebook – @rionegrosaúde e @prefeituramafra; e Instagram – @prefeitura_rionegro, @rionegrosaude e @prefetura.mafra), nos sites, jornais e nas rádios locais.

Sala de Informações COVID-19 Mafra

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398

PLANTÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RIO NEGRO

(47) 9 9174-1014

PREVINA-SE

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o coronavírus.

Recomenda-se:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.