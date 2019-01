Natal Solidário do Circo Social distribuiu mais de 3 mil brinquedos

O Circo Social realizou mais uma edição da campanha Natal Solidário. O objetivo era arrecadar brinquedos novos ou usados para serem doados em comunidades carentes de Rio Negro e Mafra com a presença do Papai Noel e de diversas personagens infantis. Caixas para a arrecadação foram colocadas em supermercados, lojas e locais diversos das cidades. Com a importante colaboração da população, mais de três mil brinquedos foram arrecadados e entregues para crianças de 14 localidades, tornando o Natal de 2018 mais alegre para elas. Antes das distribuições, os voluntários do projeto organizaram os brinquedos para serem entregues corretamente de acordo com a faixa etária das crianças. Todos os brinquedos também foram embrulhados com papel de presente para tornar o momento da entrega ainda mais especial.

As ações do Natal Solidário ocorreram durante todo o mês de dezembro, onde além das entregas dos brinquedos, os voluntários também realizaram apresentações culturais com diversas personagens infantis em escolas, creches e instituições beneficentes. No dia 23, os dedicados voluntários do projeto visitaram durante todo o dia diversas comunidades carentes para realizar apresentações culturais, além de entregar os brinquedos para as crianças. Um ônibus da Transbasso Turismo foi utilizado para a locomoção dos voluntários durante todo o dia. No dia 24 o Circo Social realizou a entrega de 22 cestas básicas. Os alimentos foram arrecadados em parceria com o Cineplus Emacite.

Todas as ações foram realizadas de forma voluntária pelo projeto, que contou com o importante apoio das pessoas envolvidas, que dedicaram o dia para colaborar com uma boa causa sem receber valor financeiro em troca, apenas a satisfação de ver uma criança sorrindo e a alegria por colaborar para um mundo melhor.

O Circo Social realiza constantemente ações beneficentes, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. Para o projeto, todo e qualquer tipo de apoio recebido por pessoas e empresas é algo grandioso, por isso toda a equipe do Circo Social agradece a todos os envolvidos que de alguma forma apoiam a causa e colaboram para um mundo melhor. Agradecimentos especiais: Transbasso Turismo, Big Passo Calçados, Supermercado Belém de Rio Negro, Supermercado Willner do Alto de Mafra, Marcos Veículos, Cineplus Emacite e a todos os cidadãos que colaboraram no pedágio solidário. Todo o valor arrecadado foi utilizado para custear as despesas das ações (combustível e alimentação).

Para conhecer o projeto e acompanhar as ações realizadas, basta acessar o site: www.circosocial.org