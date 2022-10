Nesta sexta-feira não terá expediente nas repartições públicas de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro comunica que neste dia 28 de outubro, quando é celebrado o Dia do Servidor Público, não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

O Decreto nº 93/2022 divulga o calendário de feriados e estabelece os dias de recesso e de ponto facultativo do segundo semestre do ano de 2022, para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração direta, e autárquica do poder executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais. Na saúde, as unidades e sede administrativa estarão fechadas nesta sexta-feira, mas os serviços essenciais, como o SAMU e Pronto Atendimento, atenderão normalmente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na próxima semana, no dia 2 de novembro, não haverá expediente nas repartições públicas municipais devido ao feriado nacional de Dia de Finados. Nos demais dias o expediente terá atendimento normal das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Em caso de dúvidas ligue: (47) 3642-3280.