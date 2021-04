Neste sábado terá “Drive Thru – Dia de Fazer a Diferença” do Sesc Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (10), o Drive-thru da Campanha Sesc de Material Escolar acontecerá na praça em frente à Igreja Bom Jesus da Coluna, no centro de Rio Negro. A ação acontecerá das 10h às 16h.

O Dia de Fazer a Diferença foi pensado para intensificar as doações de material escolar. Será uma ação simultânea que envolverá as unidades do Sesc PR em diversas cidades.

“As doações passarão por quarentena de sete dias, para depois serem separadas e repassadas a instituições sociais que atendam crianças e adolescentes em vulnerabilidade social”, enfatiza o gerente do Sesc Rio Negro, Henrique Gaio.

Caderno, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e caneta, além de livros literários infanto-juvenis novos e usados em bom estado podem ser doados.

Até o momento foram arrecadados mais de 83 mil itens, beneficiando 7.380 estudantes paranaenses assistidos por 40 instituições.

A Campanha de Material Escolar vai até o dia 16 de abril. As doações podem ser feitas também na unidade do Sesc Senac de Rio Negro, instalado na Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova. Informações: 3641-8550.