Neste sábado terá muita música em show gratuito em Rio Negro

Neste sábado o município de Rio Negro recebe o show do Grupo Fato e convidados. O evento será realizado no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral (Prefeitura) às 19h. A entrada é gratuita.

Em cada cidade o Fato conta com a participação de artistas locais. Em Rio Negro, os convidados serão os músicos Erlon Evaldo, Ira Martins e Nanda Belém.

O repertório, que tem duração aproximada de 75 minutos, traz 11 canções do novo álbum e outras quatro que marcaram os 29 anos de trajetória do grupo, como: A Casa do Ar (FATO da Tamancalha ao Sampler – 2012); Istmo, Valadares (Oquelata Quelateje – 2000) e De (FATO – 1995). Além de uma música inédita, que reverencia os povos originários, representados pelos índios Nambiquara.

O show traz Grace Torres nos teclados; Ulisses Galetto no baixo e violão; Priscila Graciano na bateria e percussão; Daniel Fagundes na guitarra, baixo e percussão e Andrezza Prodóssimo no acordeom, teclados e percussão corporal.