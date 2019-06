Nomes de riomafrenses podem ser enviados para Marte; saiba como

Se o seu sonho é viajar além do planeta Terra, saiba que é possível enviar pelo menos o seu nome para o planeta Marte. A NASA oferece a oportunidade de “transitar” no “Planeta Vermelho” junto com seu rover Mars 2020. O veículo deve ser lançado no começo de julho de 2020 e a expectativa é de que chegue ao seu destino em 2021.

A oportunidade de enviar o seu nome para Marte faz parte de uma campanha de engajamento público para destacar as missões da agência espacial norte-americana. Para cada “voo”, você recebe “milhas” e um selo para download, que comprova o trecho percorrido. Mais de 2 milhões de pessoas “viajaram junto” com a missão InSight, dando a cada “passageiro” cerca de 300 milhões de milhas – ou quase 500 milhões de quilômetros.

Para participar da ação e enviar o seu nome, basta clicar aqui e cadastrar os dados.

O Laboratório de Microdispositivos do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL, em inglês), em Pasadena, Califórnia, usará um feixe de elétrons para gravar os nomes em um chip de silício com linhas de texto menores que um milésimo da largura de um cabelo humano (75 nanômetros). Nesse tamanho, mais de um milhão de nomes podem ser inscritos em um único microchip do tamanho de 10 centavos de dólar.

Os componentes serão anexados sob uma cobertura de vidro do rover. O veículo, que pesa mais de 1 mil quilos, vai procurar por sinais da vida microbiana do passado, caracterizar o clima e a geologia do planeta, coletar amostras para um futuro retorno à Terra e abrir caminho para a exploração humana no Planeta Vermelho.

Fonte: NASA