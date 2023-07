Nova academia de ginástica e musculação de Rio Negro está com inscrições abertas

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro informa que estão abertas as inscrições para alguns dos programas de musculação e ginástica que serão desenvolvidos gratuitamente na Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta”, que foi inaugurada recentemente.

Todos os treinos são gratuitos. As vagas são limitadas! As inscrições devem ser feitas presencialmente na academia, que fica situada ao lado do Ginásio de Esportes José Müller. Mais informações pelo telefone: (47) 3642-5589.

Confira a programação:

SEGUNDA-FEIRA:

Grupos especiais

08h às 09h50

Professor: Marcelo

PNE

Turma 1

10h às 10h50

Professor: Junior

TERÇA-FEIRA:

Idosos turma 1

08h às 08h50

Professora: Bruna

Idosos turma 2

09h às 09h50

Professor: Marcelo

QUARTA-FEIRA:

Grupos especiais

08h às 08h50

Professor: Marcelo

PNS

Turma 2

10h às 10h50

Professora: Bruna

QUINTA-FEIRA:

Idosos turma 1

08h às 08h50

Professor: Junior

Idosos turma 2

09h às 09h50

Professor: Marcelo

A Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta” foi inaugurada na última semana. O espaço possui 377,25m² e conta com aparelhos de ginástica, dança, musculação e sala para a sede administrativa do esporte, além de banheiros e vestiários. Ao todo foram investidos R$ 575.885,80 através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) da Caixa Econômica Federal.