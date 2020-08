Nova Casa da Mulher e da Criança pode ser denominada de Oscar Koster

Compartilhar no Facebook

A recém inaugurada Casa de Mulher e da Criança em Rio Negro poderá ser chamada de Oscar Geraldo Ribeiro Koster, pelo menos é que pretendem os vereadores.

Um requerimento solicitando a denominação foi aprovado pelos vereadores na terça-feira (4) durante a última sessão ordinária da Câmara.

Segundo os parlamentares a homenagem seria justa e reconheceria a história do Oscar Koster, personalidade importante do município, onde além de homem de família exemplar, foi prefeito, vice-prefeito e vereador no município.