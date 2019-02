Nova diretoria da ACIRN toma posse no próximo dia 27

A chapa ‘Desenvolvimento com Associativismo’ foi eleita por aclamação durante a assembleia geral e ficará a frente da ACIRN no biênio 2019/2020

A nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN, eleita no ano passado, toma posse no próximo dia 27 (quarta-feira). A solenidade será no salão do Infinity Eventos com início às 19h30min.

Encabeçada pelo empresário Geovane de Lima, da Escola Canal C, a chapa ‘Desenvolvimento com Associativismo’ foi eleita por aclamação durante a assembleia geral e ficará a frente da ACIRN no biênio 2019/2020. Geovane irá assumir o seu segundo mandato como presidente da entidade.

Além do presidente, 19 diretores serão empossados: William Adolfo Mazur – Lettra Comunicação, vice-presidente; Aécio Hellinger – Loja Desigual, presidente do comércio; Jorge Luiz Bedin – Souza Cruz, presidente da indústria; Adriano Mendes Correa – Correa Equipamentos, presidente de serviços; Cleverson Borba – Casa Agropecuária Caminho do Campo, presidente de agronegócios; Luis F. A. de Oliveira – Sociedade Hospital Bom Jesus, presidente de finanças e patrimônio; Camila C. B. Wibbelt da Rocha – Prosit Ratskeller, presidente de turismo; Gicele Apª Wormsbecher – Uninter Polo Rio Negro, presidente da mulher executiva; Andressa Alves – SICOOB Credinorte, primeira secretária; Eliane Alves Ferreira – Moda Flex, segunda secretária; Caroline B. Buzelle – advogada, diretora jurídica; Aneziza Henning Moro – Colégio São Jose, diretora cultural/social; Pablo Schimieguel – Nossah Auto Peças, diretor do SPC; Fernando Rafael Fuckner – Coffee Me Café e Presentes, diretor do CONJOVE. Conselho Fiscal: Edson José Guenther – Concretize Engenharia, Edson José Alves Julio Filho – Construrio Materiais de Construção; e Edunei Nunes de Abreu – Escritório Contabilidade. Conselheiros fiscais suplentes: Edinir Fuchs – Fuchs Mármores e Granitos; e Antonio Diniz Rauen – Mercado Lar.