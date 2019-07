Nova diretoria do Lions Clube Rio Negro toma posse nesta sexta-feira

Maria Angélica Dassi atual presidente passará o comando da entidade para o professor Luciano Ribeiro dos Santos que ficará à frente do Lions de Rio Negro até junho de 2020 quando encerra o ano leonístico

Compartilhar no Facebook

Na noite desta sexta-feira, dia 5, às 20 horas, vai acontecer a solenidade de posse da nova diretoria do Lions Clube de Rio Negro, um dos clubes de serviço mais antigo de Riomafra com 64 anos. O evento vai ser no Clube Rionegrense.

Maria Angélica Dassi atual presidente passará o comando da entidade para o professor Luciano Ribeiro dos Santos que ficará à frente do Lions de Rio Negro até junho de 2020 quando encerra o ano leonístico.

LIONS CLUBE

Lions Clube é uma organização internacional de clubes de serviço com objetivo de promover o entendimento entre as pessoas, atender a causas humanitárias e principalmente promover trabalhos voltados a comunidades locais.