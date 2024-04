Nova escola está sendo construída no bairro Alto em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro está construindo uma nova escola no bairro Alto. As obras continuam avançando; recentemente foi realizada a cobertura da quadra esportiva. O prefeito James Karson Valério esteve no local para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.

A nova unidade escolar está sendo construída num terreno de aproximadamente 14 mil m². O novo espaço educativo terá 12 salas de aulas, amplo pátio, ginásio de esporte com quadra coberta e demais dependências.

A Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, que hoje funciona em regime de dualidade administrativa com a Escola Estadual Alvino Schelbauer, é a escola que a atual gestão municipal deseja remanejar para essa nova obra.

A nova escola irá gerar para a comunidade um local seguro e de aprendizagem para as crianças. A demanda desta comunidade está sendo ampliada ano a ano, pois se encontra próximo a diversos conjuntos habitacionais.