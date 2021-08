Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (30), a equipe da secretaria de obras e educação de Rio Negro realizou as tratativas de verificação do terreno no bairro Alto para a construção de uma nova escola municipal.

O terreno fica localizado na Rua Francisco Fischer. Possui aproximadamente 15.000 m² irá receber os ajustes de terraplanagem para adequar o projeto via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo que o recurso já se encontra reservado.

