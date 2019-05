Novas unidades de educação infantil de Mafra estão com mais de 50% das obras concluídas

As duas unidades de educação infantil estão sendo construídas com recursos do FNDE, por meio do programa Proinfância, no valor total de R$3.769.558,95

As obras das Escolas de Educação Infantil Proinfância (Tipo B), da Vila Ivete e da Vila Nova, seguem avançando. Na sexta-feira, 03, as secretárias municipais de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Debora Kahlow Schossig, visitaram as duas unidades e constataram a evolução dos trabalhos.

A unidade da Vila Ivete, localizada atrás do Residencial Ouro Verde, está em estágio mais avançado, com 67,58% de obra realizada. A cobertura já foi efetuada, assim como a colocação de piso, pastilhamento e portas em grande parte do complexo. Já a da Vila Nova, localizada no alto da Rua Tabelião Juraszeck, está com 55,81% de execução, com todas as paredes rebocadas e a cobertura completa.

PROINFÂNCIA

As duas unidades de educação infantil estão sendo construídas com recursos do FNDE, por meio do programa Proinfância, no valor total de R$3.769.558,95. A creche da Vila Ivete terá capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos ou a 188 em turno único. Será construída próxima a EEB tenente Ary Rauen, com área de 1.510,23 m2, ao custo de R$ 1.885.271,09. A empresa vencedora do processo de licitação foi a J. Lopes Construções Ltda. A da Vila Nova terá a mesma capacidade para atender até 376 crianças e a mesma área, sendo que a construção está a cargo da Construtora San Remo Ltda., ao custo de R$ 1.884.000,00.

750 NOVAS VAGAS

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano salientou que as obras seguem evoluindo, sendo que muitos itens da fase de acabamento já começam a ser previstos. Para a secretária de Educação é gratificante constatar os avanços das obras das duas unidades, destacando a importância para os dois centros populacionais onde elas estão inseridas, principalmente porque, juntas, vão gerar 750 novas vagas para a Educação Infantil do município.