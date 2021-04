Novo auxílio emergencial será pago a partir de 6 de abril

O governo federal anunciou hoje o calendário oficial de pagamento do auxílio emergencial 2021. O pagamento começará a ser feito a partir da próxima terça-feira (6).

O anúncio foi feito após reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o Ministro da Cidadania, João Roma, e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e Dataprev, Gustavo Canuto. O auxílio emergencial 2021 está mais restrito do que o do ano passado. Será pago em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família.

Serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio emergencial de R$ 600, pago em meados do ano passado (68,2 milhões de pessoas). Só vai receber o novo auxílio quem já recebeu no ano passado e, portanto, já está inscrito nos cadastros públicos usados para a análise dos pedidos. Quem não faz parte dos cadastros não receberá o benefício, visto que não haverá novos pedidos.

Qual será o valor do benefício?

O valor do auxílio dependerá da condição de cada benefício:

Para quem mora sozinho: R$ 150

Famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres: R$ 250

Famílias chefiadas por mulheres: R$ 375

Quem poderá receber?

É preciso atender uma série de critérios para receber o novo auxílio:

ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família

ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300)

ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550)

ter recebido o auxílio emergencial em 2020

Quem não poderá receber?

Não têm direito, segundo o governo:

trabalhadores formais, com carteira assinada

quem recebe benefício do INSS ou de programa de transferência de renda federal

quem recebeu o auxílio em 2020, mas não sacou nem usou o dinheiro

quem estiver com auxílio emergencial 2020 cancelado no momento da análise cadastral do novo auxílio

residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares pessoas com menos de 18 anos, exceto mães adolescentes presidiários

quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019

quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil

quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil

Como faço para pedir o auxílio?

Não é possível pedir o benefício. No ano passado, o governo disponibilizou um aplicativo e um site para o trabalhador se cadastrar e solicitar o auxílio. Neste ano, o governo vai usar o cadastro feito no ano passado. Se avaliar que o trabalhador atende os critérios, pagará o benefício automaticamente, sem que o trabalhador tenha que fazer nada para receber.

Confira o calendário:

CICLO 1 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

6 de abril – nascidos em janeiro

9 de abril – nascidos em fevereiro

11 de abril – nascidos em março

13 de abril – nascidos em abril

15 de abril – nascidos em maio

18 de abril – nascidos em junho

20 de abril – nascidos em julho

22 de abril – nascidos em agosto

25 de abril – nascidos em setembro

27 de abril – nascidos em outubro

29 de abril – nascidos em novembro

30 de abril – nascidos em dezembro

CICLO 1 – SAQUE EM DINHEIRO

4 de maio – nascidos em janeiro

6 de maio – nascidos em fevereiro

10 de maio – nascidos em março

12 de maio – nascidos em abril

14 de maio- nascidos em maio

18 de maio – nascidos em junho

20 de maio – nascidos em julho

21 de maio- nascidos em agosto

25 de maio – nascidos em setembro

27 de maio – nascidos em outubro

01 de junho – nascidos em novembro

04 de junho – nascidos em dezembro

CICLO 2 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

16 de maio – nascidos em janeiro

19 de maio – nascidos em fevereiro

23 de maio – nascidos em março

26 de maio – nascidos em abril

28 de maio – nascidos em maio

30 de maio – nascidos em junho

02 de junho – nascidos em julho

06 de junho – nascidos em agosto

09 de junho – nascidos em setembro

11 de junho – nascidos em outubro

13 de junho – nascidos em novembro

16 de junho – nascidos em dezembro

CICLO 2 – SAQUE EM DINHEIRO

8 de junho – nascidos em janeiro

10 de junho – nascidos em fevereiro

15 de junho – nascidos em março

17 de junho – nascidos em abril

18 de junho – nascidos em maio

22 de junho – nascidos em junho

24 de junho – nascidos em julho

29 de junho – nascidos em agosto

01 de julho – nascidos em setembro

02 de julho – nascidos em outubro

05 de julho – nascidos em novembro

08 de julho – nascidos em dezembro

CICLO 3 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

20 de junho – nascidos em janeiro

23 de junho – nascidos em fevereiro

25 de junho – nascidos em março

27 de junho – nascidos em abril

30 de junho – nascidos em maio

04 de julho – nascidos em junho

06 de julho – nascidos em julho

09 de julho – nascidos em agosto

11 de julho – nascidos em setembro

14 de julho – nascidos em outubro

18 de julho – nascidos em novembro

21 de julho – nascidos em dezembro

CICLO 3 – SAQUE EM DINHEIRO

13 de julho – nascidos em janeiro

15 de julho – nascidos em fevereiro

16 de julho – nascidos em março

20 de julho – nascidos em abril

22 de julho – nascidos em maio

27 de julho – nascidos em junho

29 de julho – nascidos em julho

30 de julho – nascidos em agosto

04 de agosto – nascidos em setembro

06 de agosto – nascidos em outubro

10 de agosto – nascidos em novembro

12 de agosto – nascidos em dezembro

CICLO 4 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

23 de julho – nascidos em janeiro

25 de julho – nascidos em fevereiro

28 de julho – nascidos em março

01 de agosto – nascidos em abril

03 de agosto – nascidos em maio

05 de agosto – nascidos em junho

08 de agosto – nascidos em julho

11 de agosto – nascidos em agosto

15 de agosto – nascidos em setembro

18 de agosto – nascidos em outubro

20 de agosto – nascidos em novembro

22 de agosto – nascidos em dezembro

CICLO 4 – SAQUE EM DINHEIRO

13 de agosto – nascidos em janeiro

17 de agosto- nascidos em fevereiro

19 de agosto- nascidos em março

23 de agosto – nascidos em abril

25 de agosto – nascidos em maio

27 de agosto – nascidos em junho

30 de agosto – nascidos em julho

01 de setembro – nascidos em agosto

03 de setembro – nascidos em setembro

06 de setembro – nascidos em outubro

08 de setembro- nascidos em novembro

10 de setembro – nascidos em dezembro

Fonte: Portal UOL