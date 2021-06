Novo decreto municipal aumenta os cuidados no combate ao covid-19

No mês de maio o município de Rio Negro chegou a alarmante marca de 1254 novos casos, mostrando um aumento exponencial considerando os números desde o início da pandemia, foram registrados mais que o dobro do mês anterior, segundo dados apresentados pela secretaria da saúde que demonstram 626 casos no mês de abril.

Estes dados indicam que estamos na pior fase da pandemia, alta taxa de ocupação de leitos, maior gravidade nos sintomas dos pacientes que chegam à unidade e tendência de aumento nos casos de síndromes respiratórias. O vírus e suas novas variantes estão atingindo os mais jovens, pessoas de 30 a 60 anos de forma muito mais agressiva e com maior capacidade de disseminação. Como medida de prevenção, o município emitiu o decreto 084/2021, que mantém as medidas para redução da circulação e aumenta as recomendações de prevenção contra o coronavírus.

Desde novembro de 2020 as infecções vêm em uma crescente, tanto no número de positivados quanto no número de mortes, que já chegaram à triste marca de 70 vidas perdidas no município de Rio Negro. Mesmo com a aplicação de mais de dez mil doses nos grupos prioritários, o contágio pelo vírus ainda é muito alto. O maior causador de contaminação é a falta de cuidados, aglomerações, eventos familiares, festas clandestinas.

Por isso, o município de Rio Negro pede a todos que adotem os protocolos de higiene, uso de máscaras e isolamento social.

As medidas buscam a prevenção e conscientização: “Estamos buscando o entendimento dentro da razoabilidade, estamos vivendo a situação mais crítica de toda a história dessa pandemia, se não agirmos agora, de forma mais dura, estaremos aqui na próxima vez discutindo as piores situações possíveis”, pontua as autoridades sanitárias do município

Em caso de aglomeração faça sua denúncia podendo ser de forma anônima pelo WhatsApp no número (47) 99106 4146.

