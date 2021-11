Novo imóvel para a Delegacia em Rio Negro

Através de um requerimento na Câmara de Rio Negro está sendo solicitando que a administração e Previdência do estado do Paraná realize a disponibilize imóveis do estado para a instalação da Delegacia de Polícia em Rio Negro.

Segundo os vereadores a atual sede da Delegacia não comporta os trabalhos desenvolvidos pelo departamento, que além de Rio Negro atua nas cidades de Quitandinha, Campo do Tenente e Piên. E com e edição do decreto estadual nº 8784/21, o qual transfere os setores de carceragem temporária das Delegacias de Polícia do estado do Paraná para o departamento Penitenciário e proíbe a custódia de pessoas privadas de liberdade nas dependências de prédios do Departamento de Polícia Civil a situação se agravou.

 Veja a justificativa do pedido:

Foi uma boa iniciativa do governo estadual em adotar tal prática, porém são necessária adequações urgentes na estrutura física dos imóveis, para ofertar ambiente adequado aos Profissionais de Segurança Pública no exercício de suas atribuições e dignidade mínima aos privados de liberdade e seus familiares. Em visita “in loco”, verificamos falta de espaço e privacidade para os Policiais Civis exercerem seus trabalhos, com entrada única, trazendo sérios transtornos à ambos Departamentos. Solicitamos que a Secretaria de Administração e Previdência e Secretaria de Segurança Pública, aloquem imóveis pertencentes ao Patrimônio Público existentes neste Município para funcionamento da Delegacia de POLÍCIA CIVIL desta Comarca de Rio Negro, Quitandinha, Campo do Tenente e Piên.

