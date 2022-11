Novo parque de eventos de Rio Negro está sendo preparado para estreia

O Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes de Rio Negro está recebendo aprimoramentos para a realização dos eventos comemorativos aos 152 anos de emancipação política do município.

Na manhã desta quinta-feira (3), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, estiveram no local para acompanhar o progresso das obras.

O local foi inaugurado em dezembro de 2020, mas devido à pandemia ainda não recebeu eventos. A grande estreia do local será no dia 11 de novembro. O município de Rio Negro completará 152 anos de emancipação política no próximo dia 15 de novembro. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 18ª edição.

A festa será realizada do dia 11 a 15 de novembro no novo parque de eventos, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

O parque está sendo construído em etapas. A estrutura atual possui um pavilhão de 1.000 m² em estrutura pré-moldada, telhas termo acústicas, piso em concreto armado e platibandas metálicas. Há também área com banheiros em estilo germânico, com acessibilidade e depósito de materiais, sala administrativa com banheiro e espaço para os profissionais de segurança. O pátio em paver tem 3.300 m² e um moderno sistema de iluminação. Um amplo estacionamento foi criado no terreno que possui aproximadamente 110 mil m².

O local leva o nome do ilustre rio-negrense Dr. Valmor Nardes, que foi advogado, professor e produtor rural e escolheu Rio Negro como cidade do coração.

18ª FESTA DA COLONIZAÇÃO

A festa terá diversas atrações para todas as idades. No dia 11 haverá o grande show com a dupla Pedro Paulo & Alex. No dia 12 será realizada a escolha da Realeza com baile. A abertura do Natal com a chegada do Papai Noel será no dia 13. Confira a programação completa:

DIA 11 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA) – ENTRADA PAGA

20h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 20h30 – Show com Os Bauretz – Tributo a Tim Maia

– Show com Os Bauretz – Tributo a Tim Maia 22h – Abertura oficial da 18ª Festa da Colonização

– Abertura oficial da 18ª Festa da Colonização 22h30 – Apresentação das candidatas a Realeza 2022

– Apresentação das candidatas a Realeza 2022 23h – Show com Osiel Araújo

– Show com Osiel Araújo 00h30 – Show nacional com Pedro Paulo e Alex

DIA 12 DE NOVEMBRO (SÁBADO) – ENTRADA GRATUITA

13h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 14h – Desfile da Melhor Idade – A Marca do Tempo Fazendo História

– Desfile da Melhor Idade – A Marca do Tempo Fazendo História 15h – Baile da Melhor Idade

– Baile da Melhor Idade 20h – Concurso da Realeza e desfile das candidatas

– Concurso da Realeza e desfile das candidatas 21h – Apresentação e desfile das candidatas

– Apresentação e desfile das candidatas 22h – Show com Mateus Menin & Pra Dançar Vanera

– Show com Mateus Menin & Pra Dançar Vanera 00h – Show com a banda Lá Vem Ela

DIA 13 DE NOVEMBRO (DOMINGO) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 10h – Encontro das Etnias

– Encontro das Etnias 12h – Apresentações locais

– Apresentações locais 16h – Apresentação com Rodrigo Seidel

– Apresentação com Rodrigo Seidel 17h30 – Apresentação com Fábio Paqueira e banda The Seeker

– Apresentação com Fábio Paqueira e banda The Seeker 19h – Abertura do Natal em Rio Negro com a chegada do Papai Noel

– Abertura do Natal em Rio Negro com a chegada do Papai Noel 19h30 – Espetáculo infantil de Natal

– Espetáculo infantil de Natal 20h30 – Show com banda Sangue Latino

DIA 14 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) – ENTRADA PAGA

20h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 22h – Apresentação com Henrique Dias e Banda

– Apresentação com Henrique Dias e Banda 00h30 – Show nacional com Leo e Raphael

DIA 15 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 10h – Missa Campal em homenagem ao aniversário de 152 anos de Rio Negro

– Missa Campal em homenagem ao aniversário de 152 anos de Rio Negro 12h – Apresentação com Toni Mahento

– Apresentação com Toni Mahento 14h – 6º Adora Rio Negro

– 6º Adora Rio Negro 17h – Apresentação do grupo Gratidão

– Apresentação do grupo Gratidão 20h – Show nacional com o grupo Tchê Barbaridade

INGRESSOS PARA SHOWS PAGOS

Os ingressos para os shows pagos podem ser comprados pelo site http://www.oiingressos.com.br/evento.php?eve_cod=1336 ou nos pontos de vendas:

Em Rio Negro: Rilex Calçados, Afubra

Rilex Calçados, Afubra Em Mafra: Madrugação Conveniências, AC Farma

Madrugação Conveniências, AC Farma Informações, mesas e camarotes: (47) 9 9793-0530

Setor/Lote Valor Ingresso / PISTA (dia 11) – Lote 1 R$ 40,00 Ingresso / VIP (dia 11) – Lote 1 R$ 70,00 Ingresso / PISTA (dia 14) – Lote 1 R$ 40,00 Ingresso / VIP (dia 14) – Lote 1 R$ 70,00 Passaporte / Passaporte Pista – Lote 1 R$ 50,00

EVENTOS DURANTE TODO O MÊS

A Prefeitura de Rio Negro preparou um calendário de eventos especial para celebrar os 152 anos de emancipação política do município. A solenidade de abertura das festividades ocorreu na tarde da última terça-feira no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Além da Festa da Colonização, na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br