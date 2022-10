Novo portal limitador de altura é instalado na Pirambeira em Rio Negro

Na tarde desta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro implantou um novo portal limitador de altura na Rua Boleslau Paluch (Pirambeira). A sinalização horizontal na via também foi aprimorada.

Construído em estrutura metálica, o portal tem altura livre de 2,7 metros, só permitindo a passagem de veículos pequenos, como carros de passeio e caminhonetes.

O objetivo é preservar a segurança dos cidadãos que utilizam a via. A obra visa limitar a passagem de veículos grandes e com cargas pesadas naquele trecho que é estreito.

Além disso, o portal tem como objetivo garantir uma maior durabilidade do revestimento na via que é uma importante ligação entre as vilas Militar e Paraíso com outros bairros de Rio Negro.