O mundo pede paz! Alunos da escola Ana Zornig realizam emocionante apresentação

O mundo pede paz! Com esta temática os alunos da quinta série da Escola Municipal Ana Zornig realizaram uma emocionante apresentação na manhã desta quarta-feira na Prefeitura de Rio Negro.

Os alunos da professora Zenilda Wagner cantaram a música como forma de deixar uma mensagem de solidariedade e otimismo ao mundo.

“A paz no mundo deve ser construída na atitude de cada um. É no individual que começa a paz coletiva. Ela é o bem mais valioso da humanidade. Nós da Escola Municipal Ana Zornig nos solidarizamos com o acontecido em Blumenau e em outros lugares. Estamos hoje aqui para refletir sobre o que é a paz e nosso sonho para que se propague no mundo”.

A ação faz parte da disciplina de música desenvolvida na escola. Os alunos realizam homenagens em forma de serenata em diversas ocasiões. Após a belíssima apresentação os alunos foram recepcionados pelo prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer e pela equipe da educação. No gabinete todos fizeram uma homenagem ao Dia do Prefeito, celebrado na data de ontem.

LETRA DA MÚSICA

O Mundo Pede Paz

O egoísmo o poder e ambição

É que fazem as guerras

Faz esquecer até mesmo do

Irmão

Da amizade sincera

Faz você perder a felicidade

O seu caráter, sua dignidade

Faz você viver somente a maldade

Pra tudo isso tem uma solução

Basta você abrir o seu coração

E acreditar na paz de toda nação

Paz o mundo inteiro pede paz

O mundo inteiro pede mais

O mundo inteiro pede

Mais, paz, mais, paz