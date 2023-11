Nesta sexta-feira, 24 de novembro, acontece o Natal na Afubra, com a chegada do Papai Noel e muitas atrações culturais.

Venha curtir esse momento especial! A programação inicia às 19h30, com Feira da Lua, Feira de Artesanato e as apresentações da Banda Marcial do Colégio Caetano Munhoz da Rocha, do CMEI Agostinho Paizani Filho e da Escola Municipal Olavo Bilac.

Papai Noel estará presente recebendo todas as crianças.

Em Rio Negro o Natal é sempre mais Natal!