O próximo sábado será de muito teatro em Rio Negro com entrada gratuita

Neste sábado (23) haverá uma super programação teatral em Rio Negro. O Grupo Municipal de Teatro apresentará três peças que encantam e divertem o público.

A programação acontece no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com entrada gratuita e classificação livre. Confira:

16h – Se as rosas falassem

16h30 – O menino maluquinho

17h – Flashback Cabaré

O primeiro Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado em agosto de 2022 através do Decreto Municipal nº 94/2022.