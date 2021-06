O que se sabe sobre o meteorito que caiu em Rio Negro

Nesta ter√ßa-feira (22), a professora Maria Elizabeth Zucolatto do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), juntamente com a professora Amanda Tosi de Geologia da UFRJ e a professora Diana Andrade do Observat√≥rio do Valongo, tamb√©m da UFRJ, estiveram na Prefeitura de Rio Negro em busca de informa√ß√Ķes sobre o meteorito que caiu em Rio Negro em 21 de setembro de 1934. Elas foram recebidas pela Secret√°ria de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide, pelo Diretor de Turismo Kaio Dutra e virtualmente pelo professor Jo√£o Zahdi Ricetti da UNC.

O QUE SE SABE

Em pesquisas realizadas em sites especializados, o historiador rionegrense Ever Lisboa (0016/PR) ‚Äď autor do livro Rio Negro 150 Anos ‚Äď encontrou algumas informa√ß√Ķes sobre o meteorito:

Durante a noite, o meteorito do Rio Negro caiu com sons altos em uma pequena fazenda perto do Rio Negro. Por esta raz√£o foi dado este nome para ele. A massa do meteorito √© de 1,31 kg. √Č classificado como sendo um Condrito, que √© um tipo de meteorito rochoso que n√£o foi modificado devido √† fus√£o ou diferencia√ß√£o do corpo de origem e √© formado quando v√°rios tipos de poeira e pequenos gr√£os presentes no in√≠cio do sistema solar acretam para formar primitidas de asteroides. O meteorito do Rio Negro cont√©m uma pequena fra√ß√£o de gr√£os de olivina e pirox√™nio que t√™m densidade de tra√ßos extremamente alta. Um fragmento parcialmente crostoso do Rio Negro √© preservado no Museu do Vaticano, em Roma.

O Observat√≥rio do Vaticano possui uma das maiores cole√ß√Ķes de meteoritos do mundo, com mais de 1.100 amostras de mais de 500 quedas diferentes, representando quase 150 kg de material extraterrestre. A cole√ß√£o de meteoritos no Vaticano existe desde meados de 1907. Desde ent√£o, a cole√ß√£o cresceu lentamente por presentes e neg√≥cios. Pode-se presumir, portanto, que algum empres√°rio de Rio Negro ou at√© mesmo a Igreja Cat√≥lica tenha feito a doa√ß√£o do meteorito para a cole√ß√£o do Vaticano.



Infelizmente n√£o h√° registros precisos na hist√≥ria de Rio Negro sobre a queda do meteorito. A Prefeitura pede que informa√ß√Ķes sejam enviadas, caso algum cidad√£o tenha informa√ß√Ķes de fam√≠lias sobre o fato. As formas de contato s√£o:

METEOR√ćTICAS

As pesquisadoras que estiveram em Rio Negro fazem parte do grupo Meteoríticas, que é formado em sua maioria por mulheres cientistas, e que por vezes saem de seus laboratórios e se aventuram pelos campos brasileiros em busca de meteoritos para suas pesquisas.

METEORITOS

Meteoritos são fragmentos de corpos extraterrestres que sobrevivem a passagem atmosférica como grandes meteoros (bólidos) atingindo o solo. Podem ser vistos cair ou encontrados no solo.

Saiba mais no site: www.meteoritos.com.br/meteoritos