O serviço de terapia do som já é realidade em Rio Negro. A técnica promove o relaxamento através do som. É utilizada para o tratamento de diversas situações, como a depressão, ansiedade, Parkinson, Alzheimer e paralisia cerebral. A terapia do som possui estímulos que auxiliam nesses tratamentos.

O serviço é executado pelo profissional Ramon Rodrigues, que é terapeuta vibracional, mestre Reiki Usui e trabalha com a mesa radiônica cristal azul, cromoterapia e cristaloterapia.

Venha vivenciar essa experiência! Nessa terapia cada sessão é vivenciada uma nova experiência. É possível obter muitos resultados a cada sessão, e em toda sessão o relaxamento é garantido.

“A vida é muito curta para viver fora do tom”

Rua Barão do Rio Branco, nº 517 (Ap. 22) Horário de atendimento com agendamento: 8h às 17h.

MESA LIRA

A Mesa Lira é um instrumento projetado inicialmente pelo matemático, músico e filósofo grego antigo Pitágoras. E inspirado por um sonho com Pitágoras, Fabien Maman, o pai fundador da terapia de som vibracional projetou a primeira mesa monótona e monocórdio moderna com base de madeira e 52 cordas, todas afinadas em uma nota só.

Quando dedilhadas essas cordas produzem tons que seguem a progressão logarítmica da vibração da terra ao céu. A primeira Mesa Lira foi criada em 1984 por Maman.

A Ressoar Terapias Sonoras possui a primeira e única Mesa Lira de Rio Negro e Mafra.