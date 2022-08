Obras de pavimentação no calçadão de Rio Negro iniciam nesta semana

A Prefeitura Municipal de Rio Negro comunica que a partir desta quarta-feira, 03 de agosto, as ruas centrais do município, no entorno da Praça João Pessoa: Rua Coronel Nicolau Bley Neto, Rua Sete de Setembro, Rua Alceu Antônio Swarowski e Dr. Vicente Machado no acesso à Ponte Coronel Rodrigo Ajace, estarão com interdição parcial para trânsito de veículos no período das 8h às 17h, para obras de pavimentação do Calçadão Albany Bussmann.

A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas. Caso necessitem utilizar as vias, os motoristas devem redobrar a atenção quanto à sinalização e possíveis interrupções no trânsito.

As obras são temporárias e os benefícios são permanentes.