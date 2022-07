Obras na nova rotatória do bairro Estação Nova estão em fase conclusiva

A nova rotatória do bairro Estação Nova, em Rio Negro, está em fase conclusiva. Nos próximos dias serão finalizadas as obras nos canteiros e calçamentos. Os motoristas precisam ficar atentos às novas sinalizações no local. Há placas provisórias que devem ser respeitadas. As placas definitivas também serão fixadas nos próximos dias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A obra permitirá uma maior visibilidade e comodidade aos motoristas que utilizam o trajeto que dá acesso à Prefeitura e diversas localidades do município, como a Fazendinha.

O Prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, destacou a importância desta obra para o município. “Estamos realizando um trabalho planejado e com objetivos estratégicos. Sabemos que os bairros no entorno da Prefeitura irão crescer e a mobilidade urbana irá aumentar. Nesse propósito, nossa Secretaria de Obras promoveu essa transformação na rotatória que seguirá as normativas do Código Nacional de Trânsito”, comentou.