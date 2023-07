Obras na Ponte Nova: saiba o que foi feito nesta quinta-feira

A Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace está passando por obras preventivas. A primeira etapa foi concluída hoje.

Mas afinal, o que foi feito hoje? Nesta quinta-feira foram realizadas obras de fresagem, que consiste na retirada das camadas do antigo asfalto da Ponte Nova.

Quando será colocado o novo asfalto? O recapeamento com a colocação do novo asfalto será feito na próxima terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de julho.

A ponte ficará interditada de novo? Nestes dois dias a ponte ficará novamente interditada para a passagem de veículos, exceto para a passagem dos ônibus do transporte coletivo e veículos de emergências. O período previsto é das 08 às 18h, mas a passagem pela ponte pode ser liberada antes do prazo.

A programação poderá ser alterada de acordo com as condições climáticas. É possível acompanhar as informações atualizadas no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br