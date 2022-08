Operadores de máquinas agrícolas recebem capacitação em Rio Negro

Durante toda esta semana, operadores de máquinas agrícolas estão sendo capacitados em Rio Negro através de um curso teórico e prático. A ação é realizada através da parceria da Prefeitura com o Sindicato Rural e convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR).

Produtores rurais e operadores de máquinas que trabalham na secretaria de obras e agricultura da Prefeitura de Rio Negro estão participando do curso, totalizando nove alunos. Márcio Rodrigues do Senar-PR é o instrutor responsável pelas aulas que ocorrem no Centro de Eventos do bairro Volta Grande, em Rio Negro.

O curso com certificação é realizado conforme a demanda. É gratuito para munícipes do Paraná habilitados que tenham o interesse de aprimorar e obter novos conhecimentos sobre a operação das máquinas agrícolas.

Esta capacitação ocorre no período em que a Prefeitura de Rio Negro abriu um processo seletivo para a contratação temporária de motorista e operador de máquina para atuação na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, conforme o Edital nº 141/2022. As inscrições são gratuitas, já estão abertas e devem ser feitas online até o dia 15 de agosto. O salário para a função de operador de máquinas é de R$ 2.593,40. Para mais informações acesse: www.rionegro.pr.gov.br