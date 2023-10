PA de Rio Negro está apto para iniciar as atividades no bairro Bom Jesus

A partir das 7h da próxima segunda-feira, dia 02 de outubro, o Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro (PAM) atenderá em novo local: Rua Kalil Gemael, nº 215, no antigo posto de saúde José Krajeswski no bairro Bom Jesus. Confira a localização no mapa:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

https://maps.app.goo.gl/zEAcQc6Hxx6LmteM8

A unidade foi reformada e adaptada para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população. Na manhã desta sexta-feira uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/PR) esteve no local para realizar a vistoria técnica. Entre os membros da equipe estava a gerente de atenção à urgência, Giovana Fratin, e o médico Dr. Allan Alves.

Juntamente com o prefeito James Karson Valério, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde acompanhou a vistoria e realizará alguns ajustes necessários que foram relatados pela equipe da SESA.

As instalações foram aprovadas para que o início do atendimento ao público ocorra a partir das 7h da segunda-feira, dia 02 de outubro. Portanto, o atendimento que até então é realizado no PA do Hospital Bom Jesus, a partir da manhã da segunda-feira será realizado no prédio do antigo posto de saúde José Krajeswski.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O pronto atendimento funcionará 24 horas por dia em todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados, domingos e pontos facultativos.

Em breve o atendimento ficará ainda melhor! O pronto atendimento irá funcionar de forma provisória na unidade José Krajeswski, pois a Prefeitura de Rio Negro firmou o Convênio nº 181/2023 com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA/PR) para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) no terreno situado na Rua Carlos Hugo Palmiquist, esquina com a Rua Marçal José Pereira, no bairro Estação Nova.

SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO

A Prefeitura de Rio Negro tem a honra de convidar a população para prestigiar a solenidade de apresentação das novas instalações do Pronto Atendimento Municipal no bairro Bom Jesus.

Dia 01 de outubro (domingo) Ã s 17h

Rua Kalil Gemael, nº 215, no antigo posto de saúde José Krajeswski

O atendimento ao público no local terá início na segunda-feira, dia 02, às 7h.