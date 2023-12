PA de Rio Negro realiza uma média de 3 mil atendimentos por mês

O Pronto Atendimento (PA) de Rio Negro está operando desde o início de outubro no prédio que abrigava o posto de saúde José Krajeswski, na Rua Kalil Gemael, nº 215, bairro Bom Jesus.

O local foi reformado e adaptado para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população. O PA funciona 24 horas por dia em todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados, domingos e pontos facultativos.

O prefeito James Karson Valério, juntamente com a assistente social da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica Nunes, esteve no local e conversou com a equipe da Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que faz a gestão do pronto atendimento do município. O prefeito foi recebido pela diretora administrativa, Fabiola Albuquerque, e pela coordenadora de enfermagem, Taize Almeida.

De acordo com as informações passadas ao prefeito, o PA realiza uma média de 3 mil atendimentos/mês e 23 mil procedimentos/mês, tendo um potencial para 30 mil procedimentos.

Sugestões dos cidadãos foram repassadas às gestoras, como a instalação de ventiladores nos ambientes internos do PA. A equipe de gestão esclareceu que por determinação da Vigilância Sanitária (VISA) estadual, não é possível instalar ventiladores em ambientes hospitalares. Mas em breve a Prefeitura irá instalar aparelhos de ar-condicionado nos espaços para oferecer um maior conforto aos usuários nestes dias quentes de verão.

Ainda segundo as gestoras, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes realiza um treinamento pessoal constante para um atendimento cada vez mais humanizado. No local, próximo à sala de espera, há um totem de pesquisa de satisfação onde os usuários podem participar livremente para avaliar o atendimento.

O PA segue o protocolo de Classificação de Riscos, onde os pacientes são avaliados de acordo com os sinais e sintomas. O paciente recebe a identificação por cor de acordo com a gravidade e prioridade do caso e tempo de espera máximo para atendimento.

Ressalta-se que a finalidade de um pronto atendimento é atender os casos de urgência, como acidentes, infartos, ossos quebrados, febre elevada. Neste período de recesso, de 26 de dezembro a 03 de janeiro, os atendimentos em saúde da Atenção Primária na cidade estão concentrados na ESF Antônio Bossi, que fica localizada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45, no bairro Bom Jesus. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

No interior algumas unidades abrirão durante o recesso das 8h às 17h nos seguintes dias:

Campina dos Andrades: 28 de dezembro e 03 de janeiro.

Fazendinha (ESF Euclides José de Oliveira Brás): 26 e 27 de dezembro e 02 de janeiro.

Lageado dos Vieiras (ESF Vereador Luiz Milcheski): 26, 27 e 28 de dezembro e 02 e 03 de janeiro.

Roseira (ESF Alziro Alves): 26, 27, 28 de dezembro e 02 e 03 de janeiro.

NOVO PAM

As obras para o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) já estão em andamento no bairro Estação Nova. Quando a construção estiver finalizada, os atendimentos do PA provisório na unidade José Krajeswski serão transferidos para este novo local.

O novo PAM está sendo construído no trecho da Rua Marçal José Pereira, esquina com a Rua Carlos Hugo Palmiquist. O terreno possui aproximadamente 2 mil m². A nova edificação terá uma área construída de 809,11 m².

Com o Convênio nº 181/2023 da Prefeitura com a Secretaria Estadual da Saúde (SESA), serão investidos R$ 5.127.900,00 para fortalecer ainda mais a saúde pública de Rio Negro. A empresa Hammer foi contratada através do Processo Licitatório nº 292/2023. O prazo de execução previsto é de 10 meses.