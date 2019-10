Palestra sobre prevenção ao Câncer de Mama e de Colo de Útero

O mês de outubro é mundialmente escolhido para que ações sejam efetuadas a fim de conscientizar e informar o maior número de pessoas sobre a importância da prevenção para verificação o mais precoce possível dos sintomas do câncer, com ênfase no câncer de mama e colo de útero.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra tem como uma das finalidades difundir conhecimentos gerais sobre câncer, visando principalmente à prevenção da moléstia, bem como esclarecer à população da importância da continuidade no tratamento. Para tanto, convida a população para palestra que será proferida pela médica mastologista Daniela Ávila Nesello, com o tema “Prevenção ao câncer de mama e de colo de útero”, que acontece no próximo dia 30, quarta-feira, às 19 horas, no Salão 6 de Agosto, Rio Negro. A entrada será 1 litro de leite longa vida.

Serviço:

Palestra: Prevenção ao câncer de mama e de colo de útero

Dia: 30.10 – quarta-feira

Horário: 19 horas

Local: Salão 6 de Agosto, Rio Negro

Ingresso: 1 litro de leite longa vida.

Informações: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Telefone: 47 3643-7181