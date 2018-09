Palestra sobre prevenção e enfrentamento à violência contra mulher é realizada em Rio Negrinho e Mafra

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira, 04 de setembro, os vereadores Marise Valério e Eder Gielgen (MDB) participaram da palestra “Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulher” em Rio Negrinho. Organizado pela lutadora profissional de MMA Érica Paes e Cinthia Mariani.

O encontro também ocorreu na última quinta-feira, 05 de setembro, em Mafra. Onde diversas entidades e mulheres mafrenses puderam participar no Hotel Susin. Na ocasião, o programa “Eu sei me defender” foi explicado.

Os vereadores destacaram que o programa “Eu Sei Me Defender” oferece as mulheres vítimas de violência doméstica a possibilidade de abandonarem a situação de vulnerabilidade por meio da capacitação de técnicas de defesa pessoal e orientação psicológica. Assim, fornecendo acolhimento e ferramentas de proteção e elevação de autoestima.

Segundo os vereadores, um programa social como este é fundamental para as mulheres, pois 40% já sofreram alguma violência doméstica no Brasil. Além disso, os vereadores receberam orientações para implantação do projeto em Mafra.