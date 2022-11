Papai Noel chegará a Rio Negro neste domingo em evento gratuito

Compartilhar no Facebook

A abertura do Natal deste ano ocorrerá neste domingo em Rio Negro no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

O evento ocorrerá durante a 18ª Festa da Colonização, que está sendo realizada em comemoração aos 152 anos de emancipação política do município.

O Papai Noel chegará por volta das 19h. A entrada para o evento é gratuita neste domingo. Há estacionamento pago no local com toda a segurança garantida.

Aproveite para curtir com a família toda:

19h: Chegada do Papai Noel

19h30: Espetáculo Infantil de Natal

20h30: Show com a Banda Sangue Latino

Acesse e confira a programação completa: www.rionegro.pr.gov.br