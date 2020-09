Compartilhar no Facebook

Nesta semana foram substituídos os bancos e lixeiras do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, que atualmente está fechado para visitações devido à pandemia do novo coronavírus. Os novos bancos substituem os anteriores que foram instalados em 1999, quando houve a instalação da prefeitura de Rio Negro no local.

Ainda não há previsão para a reabertura do parque.

