Participe da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza no próximo dia 27 de abril, às 13h, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, a Conferência Municipal de Cultura e Oitivas da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022).

Em pauta estão a discussão e aprovação do Plano Municipal de Cultura que estabelecerá diretrizes para a área nos próximos 10 anos. Também ocorrerão as oitivas da Lei Paulo Gustavo, através da qual o município receberá o montante de R$ 329.356,98, sendo que os agentes culturais que desejam ser contemplados devem participar das decisões sobre a aplicação deste recurso.

Durante a ocasião também será discutido a aplicação dos recursos que serão recebidos através da Lei Aldir Blanc (R$ 267.546,40), ou seja, estarão em discussão o destino de R$ 596.903,38 e é imprescindível a participação de toda a sociedade, especialmente os fazedores de cultura.

Participe! Realize o pré-cadastro através do link: https://forms.gle/qwPX3iM5WAcf3hi36

Mais informações pelo WhatsApp (47) 3643-7664.