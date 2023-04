Participe da tradicional Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário

Compartilhar no Facebook

Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, acontece em Rio Negro a tradicional Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário (19 anos). O evento acontece na Praça João Pessoa, com início às 10h.

A programação contará com Feira de Artesanato, atividades recreativas para as crianças, praça de alimentação, apresentações culturais e o tradicional corte do bolo de aniversário da Feira da Lua.

Neste dia a equipe de tributação estará atendendo os munícipes na sede do Antigo Paço Municipal referente ao IPTU 2023, no período das 13h30 às 17h.

A programação musical conta com apresentação da Comunhão Cristã ABBA (14h40), da cantora Kristine Martins (16h30) e da banda Piazada Medonha (18h).