Participe do projeto Férias na Biblioteca em Rio Negro

Rio Negro prepara mais uma edição do projeto Férias na Biblioteca. Todas as atividades serão desenvolvidas na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz no período vespertino, das 14h às 15h30.

As inscrições para as atividades podem ser realizadas pelos contatos: (47) 3645-1311 ou (47) 98848-9553.

O objetivo do projeto é aguçar nas crianças o hábito da leitura e a imaginação, além de fomentar a criatividade e exercitar o lado lúdico dos participantes.

Confira a programação:

17/01 – Abertura e contação de histórias

19/01 РJogos l̼dicos

21/01 – Campeonato de xadrez

25/01 – Torna na cara

27/01 – Show de talentos