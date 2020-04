Patrulha do Bem faz doação de alimentos para o Lar do Idoso e para catadores de recicláveis em Rio Negro

A intenção do grupo é que outras crianças se tornem patrulheiras do bem e ajudem a desenvolver o projeto

A Patrulha do Bem, grupo de voluntários criado e composto apenas por crianças está dando exemplo em Rio Negro. Os integrantes Nicolas, Monique, Hellena, Gustavo e Thiago realizaram nesta última semana a entrega de donativos na Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus – Lar do Idoso para catadores de materiais recicláveis da Fundir.

Com o objetivo de realizar boas ações a Patrulha do Bem nasceu aos uma iniciativa das crianças de doar no final do ano parte da economia feita em seus cofrinhos. Com essa meta surgiu a ideia de criar o grupo que já possui um perfil no Instagram (@patrulhadobemrn).

As crianças são acompanhadas por adultos, seus pais, que auxiliaram elas a desenvolver o projeto e como conseguirem as arrecadações.

A primeira campanha foi desenvolvida para arrecadar alimentos que foram doados por parentes e amigos, doações estas encaminhadas para o Lar do Idoso e para o catadores de recicláveis.

A intenção do grupo é que outras crianças se tornem patrulheiras do bem e ajudem a desenvolver o projeto. Os primeiros voluntários já estão convidados seus amigos para virem fazer parte e ajudar nas ações e ajudar quem precisa.

Aqueles que querem conhecer melhor o projeto, ajudar com doações ou até mesmo participar como voluntário, basta visitar o perfil oficial do grupo no Instagram – @patrulhadobemrn.